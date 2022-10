ThyssenKrupp AG: Chance von 132,15 Prozent p.a.!

Im Unterschied zu den USA treiben in Europa die Kriegskosten die Preise nach oben. Ein Großteil der Hochöfen in Deutschland ist mit Kohle und Eisenerz aus Russland betrieben worden. Das macht aufwendige Anpassungsmaßnahmen erforderlich. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 war die deutsche Stahlindustrie noch auf Rekordkurs. Für die Stahlbranche ist aber die Versorgung mit Erdgas essenziell. Das Gas wird als Energieträger für den Betrieb von Kokereien als auch in späteren Phasen der Wertschöpfung eingesetzt. Hier wäre etwa die Weiterverarbeitung von Stahl in Walzanlagen zu nennen. Entsprechend besorgt sind die Unternehmen im Hinblick auf die sinkenden Gaslieferungen aus Russland. Es droht den Stahlherstellern ein Produktionsstopp, wenn diese Lieferungen ausfallen und keine Alternativen gefunden werden.

Zum Chart

Als eine von wenigen Aktien profitierte ThyssenKrupp anfänglich vom Einmarsch der Russen in die Ukraine. Vom 24. Februar stieg der Kurs bis zum 2. März um 26 Prozent auf 9,90 Euro. Dieses Terrain konnte aber nicht lange gehalten werden. Im übergeordneten Rahmen bildete sich eine abwärts gerichtete Sequenz aus, die immer noch intakt erscheint. Das Tempo des Sinkfluges hat aber nachgelassen. Der Kurs drehte nach dem Erreichen der Unterstützung bei 4,13 Euro am 29. September wieder nach oben. Sollte der Kurs die Marke bei 4,13 Euro durchbrechen, wartet die Unterstützung bei 3,28 Euro. Diese Unterstützung hat dem coronabedingten Abverkauf Mitte März 2020 standgehalten. Sollte der Kurs den Anfang Oktober begonnenen Anstieg gegen die Trendrichtung weiter fortsetzen, warten die Widerstände bei 5,41 Euro und 6,10 Euro auf eine Überwindung.