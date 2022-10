DAX: Index legt weiter zu

Der Wochenstart verlief für den deutschen Leitindex DAX noch etwas holprig, dieser konnte sich jedoch kurz vor der Eröffnung der US-Börsen stabilisieren und in die Gewinnzone zurückkehren. Dabei testete das Barometer intraday mehrfach die Barriere um 13.000 Punkten.

Zeitgleich nährt sich das heimische Leitbarometer aber auch der übergeordneten Zielmarke von 13.170 Punkten, wo sich anschließend die Spreu vom Weizen trennen dürfte. Dieser Bereich stellt aus technischer Sicht nämlich eine nicht unerhebliche Hürde dar, an derer es wieder zur Unterseite abwärts gehen könnte. Ziele wären dann um 12.600 und darunter glatt 12.400 Punkten angesiedelt.

Da nun allerdings eine fünfwellige Impulswelle vorliegt, könnte es auf Sicht der nächsten Wochen oberhalb der aktuellen Wochenhochs von 13.000 Punkten sogar in den Bereich von 13.600 Punkten weiter rauf gehen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zur BoJ Kernrate Verbraucherpreise per September vorgelegt, Deutschlands Aufträge im Bauhauptgewerbe per August (saisonbereinigt) sowie der ifo-Geschäftsklimaindex für Oktober folgen jeweils um 8:00 Uhr sowie um 10:00 Uhr. Ab 14:55 Uhr stoßen die USA mit frischen Zahlen zu Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche sowie dem Case-Shiller-Hauspreisindex und dem FHFA-Hauspreisindex aus August dazu. Besonderes Augenmerk liegt am Nachmittag auf dem Verbrauchervertrauen Conference Board per Oktober der USA.