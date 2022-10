Orange zahlt eine konstante Zwischendividende an die Investoren

Der französische Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) wird am 7. Dezember 2022 eine Zwischendividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie an die Investoren ausschütten, wie am Dienstag bei Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal berichtet wurde. Im Vorjahr lag die Zwischendividende ebenfalls bei 0,30 Euro.

Orange zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Für das Gesamtjahr 2022 ist eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro (wie im Vorjahr) geplant. Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,52 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 7,35 Prozent.

Der Umsatz auf vergleichbarer Basis stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 1,0 Prozent auf 10,8 Mrd. Euro, wie weiter berichtet wurde. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Leasingkosten (EBITDAal) kletterte auf vergleichbarer Basis um 0,2 Prozent auf 3,58 Mrd. Euro. Der Ausblick wurde bestätigt. Für 2022 strebt Orange einen Anstieg beim EBITDAal um 2,5 bis 3 Prozent an.

Orange firmierte früher als France Telecom und ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Firmenzentrale befindet sich in Paris.

Redaktion MyDividends.de