AIXTRON - Abverkauf nach Zahlen wird sofort gekontert

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 28,370 € (XETRA)

Aixtron erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €88,9 Mio (VJ: €130,8 Mio, Analystenprognose: €127,7 Mio), einen Auftragseingang von €142,8 Mio (VJ: €114,2 Mio), ein Ebit von €16,2 Mio (VJ: €36,2 Mio, Prognose: €30,8 Mio) und einen Nettogewinn von €19,1 Mio (VJ: €31,4 Mio). Im Ausblick auf 2022 erhöht Aixtron die Prognose für den Auftragseingang von €540 auf €600 Mio (bisher: €520 bis €580 Mio). Quelle: stock3 News

Zu Handelsstart wurde die Aktie von Aixtron direkt auf 26,50 EUR gedrückt, kann sich aber in den letzten Stunden von dieser „Schrecksekunde“ wieder deutlich erholen. Aktuell erreicht der Wert bereits wieder das Niveau des Hochs vom Mai bei 28,18 EUR. Zwar hat der heutige Einbruch die Aufwärtsdynamik, die die Aktie seit Anfang Oktober an den Tag legt, erheblich abgebremst. Dennoch wäre ein vollständiger Gapclose und ein Anstieg bis 29,00 - 29,37 EUR jetzt die richtige Antwort der Bullen, um den Aufwärtstrend fortzuführen.

Einige Kurshürden in unmittelbarer Nähe

Dieser hat oberhalb von 29,37 EUR direkt bei 30,00 EUR ein weiteres wichtiges Kursziel, das überwunden werden muss, um den Anstieg seit Anfang Juli bzw. Anfang September bis 30,50 und 30,80 EUR auszuweiten. Allerdings sollte man auch festhalten, dass die Aktie nach der sehr geradlinigen Aufwärtstrendphase von Februar bis Mai in eine volatile, deutlich anspruchsvollere, wechselhaftere Seitwärtsbewegung eingeschwenkt ist. Der große bullische Befreiungsschlag wäre daher erst über 30,80 EUR gelungen und eine Kaufwelle bis 32,50 und 33,00 EUR die Folge.

Unter 26,50 EUR könnte es dagegen zu einem Pullback an eine gebrochene Abwärtstrendlinie auf Höhe von 25,00 EUR kommen, ehe die nächste Erholung starten kann. Idealerweise reißen die Bullen das Ruder also direkt herum, als sich mitsamt der Aktie in eine weitere Korrekturbewegung zu verabschieden, die ähnlich schwankungsreich werden könnte, wie die Seitwärtsphase im September. Ein Verkaufssignal gäbe es allerdings erst bei Kursen unter 23,90 EUR.

Aixtron Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)