AMAZON - Aktienkurs US-nachbörslich im Crash

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 110,960 $ (Nasdaq)

-20 %. Der Onlinehändler und Cloud-Computing-Anbieter Amazon hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten zwar teilweise übertroffen, gleichzeitig aber mit einem sehr schwachen Ausblick auf das vierte Quartal für Enttäuschung gesorgt: https://stock3.com/news/amazon-stuerzt-nach-quartalszahlen-ab-11429856

Chart1 zeigt den Chart mit US-nachbörslichem Kursstand derzeit. Das ist ein echter Crash in der Aktie. Nachdem die Aktie seit Ende 2021 bereits um 40 % gefallen ist, ab 22.00 Uhr heute aufgrund der Quartalszahlen/Ausblick nochmals ein Minus von 20 %. Amazon und eine Vielzahl anderer großer Techtitel sind ohne eine lockere US-Geldpolitik nichts. Die Earningsseason zeigt nochmals auf, wie wichtig die US-Geldpolitik für das Geschäft der Unternehmen ist. Chart2 zeigt den Chart mit dem heutigen offiziellen Tagesschlusskurs. Dieser kleine inverse SKS Boden konnte nicht ausgelöst werden. Ich schrieb zuletzt: "Wichtig: Als Buy Trigger am besten die 119,60 USD-Preismarke verwenden. Wenn der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis über 119,60 USD ansteigen kann, dürfte das skizzierte temporäre bullische Scenario zum Zuge kommen." Es kam am Dienstag dieser Woche zu einem leichten Stupser über 119,60 USD, das war allerdings kein signifikanter Anstieg über die Triggermarke.

Die Aktie wird morgen mit einem großen GapDown eröffnen. So wie es die US-nachbörsliche Indikation anzeigt, ist eine Eröffnung bei ca. 89,xx USD wahrscheinlich. Der heutige Quartalsberichtstermin war ein Eventrisk, das voll zugeschlagen hat.

⭕️stock3 PLUS ⭕️Aktien-Analysen ⭕️Index-Analysen ⭕️Rohstoff-Analysen ⭕️Devisen-Analysen ⭕️Krypto-Analysen ⭕️Gesamt-Archiv aller Artikel

Amazon.com Inc.

Amazon.com Inc.v

AMAZON - Chance auf Rally

17:12 Uhr, 21.10.2022

Ähnlich wie bei Apple indikatorentechnisch bullische Divergenzen. Chance auf Jahresendrally/Jahresendkurserholung in Richtung 144 USD. Wichtig: Als Buy Trigger am besten die 119,60 USD-Preismarke verwenden. Wenn der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis über 119,60 USD ansteigen kann, dürfte das skizzierte temporäre bullische Scenario zum Zuge kommen.

Weshalb folgen mir 60.660 aktive Anlegerinnen und Anleger auf stock3 Terminal (ehemals Guidants) ?

Findet es selbst heraus! Meldet euch geschwind kostenlos an: https://terminal.stock3.com/?locale=de#c/harald_weygand Es lohnt sich!

Amazon.com Inc.

Amazon.com Inc.2

Trading Masters macht Dich zum Börsenversteher!

Lernen, traden, gewinnen: Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel „Trading Masters“ startet mit einem noch nie da gewesenen Konzept in eine neue Runde – und zum ersten Mal können die Teilnehmer im Börsenspiel auch Kryptowährungen handeln! Neben exklusiven Schulungen mit renommierten Finanzexperten warten natürlich auch viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro auf Dich.

Jetzt kostenlos anmelden und viele Vorteile sichern!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)