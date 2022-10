Amazon verfehlt Umsatzschätzungen - Aktie verliert nachbörslich 18 Prozent

Die Quartalsberichtssaison der großen US-Techwerte ist weiter in vollem Gange. Nach Microsoft und Google am Dienstag- und Meta Platforms (Facebook) am Mittwochabend veröffentlichte eben der Internet-Versandhändler Amazon seine Zahlen für das vergangene Trimester.

Umsatzerwartungen verfehlt

Amazon übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,28 USD zwar die Analystenschätzungen von 0,22 USD, beim Umsatz lag man mit 127,1 Mrd. USD allerdings unter den Erwartungen von 127,76 Mrd. USD. - die Marktreaktion nachbörslich ist recht drastisch.

Amazon-Aktie wieder zweistellig

Die Aktie hatte von Anfang Januar bis Juni gut 40 Prozent an Wert verloren und konnte sich in den vergangenen Monaten oberhalb von 100 USD stabilisieren. Damit könnte nun zunächst Schluss sein. Die erste Reaktion auf die Zahlen ist extrem bärisch - die Aktie fällt bis unter die 90 USD-Marke zurück. Gelingt kein schneller Rebound über 100 USD in den kommenden Handelstagen, droht weiteres Ungemach für die Käufer.