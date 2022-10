EQS-News: Nynomic AG: Lange erwarteter Kabinettsbeschluss zum Cannabiskonsum in Deutschland eröffnet konkretere Marktperspektiven

EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Marktbericht

Nynomic AG: Lange erwarteter Kabinettsbeschluss zum Cannabiskonsum in Deutschland eröffnet konkretere Marktperspektiven



28.10.2022 / 09:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nynomic AG: Lange erwarteter Kabinettsbeschluss zum Cannabiskonsum in Deutschland eröffnet konkretere Marktperspektiven Wedel (Holst.), 28.10.2022 Das Bundeskabinett hat am vergangenen Mittwoch in einem konkreten Eckpunktepapier Pläne für eine Legalisierung des Genusses von Cannabis durch Erwachsene in Deutschland gebilligt. Cannabisprodukte zum Rauchen, Inhalieren oder zur Aufnahme in Form von Kapseln, Sprays oder Tropfen sollen zum Verkauf zugelassen werden. Der kontrollierte Verkauf soll in lizensierten Geschäften, unter anderem eventuell auch Apotheken, erfolgen. Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) sollen juristisch nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Es ist auch geplant, den privaten Eigenanbau in begrenztem Umfang zu erlauben. Mit der Freigabe könnte die Qualität des Cannabis besser kontrolliert und die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert werden. Die Bundesregierung wird ihre Pläne der EU-Kommission zur Prüfung vorlegen; Gesundheitsminister Lauterbach rechnet mit einer Legalisierung in Deutschland ab 2024. Die Nynomic Gruppe als Spezialist für hochpräzises, berührungsloses und zerstörungsfreies Messen hat mit dem technologisch weltweit führenden Produkt Purpl PRO® in den USA und weiteren Regionen bereits umfangreiche Erfahrungen in der Vermessung von Cannabis, insbesondere dem THC-Gehalt, in diversen Darreichungsformen gesammelt. Hierbei erfolgt der Einsatz in der gesamten Wertschöpfungskette vom Anbau über die Weiterverarbeitung, den Vertrieb bis zum Konsum. Relativ kurz nach Markteintritt wurden bereits Umsätze im unteren einstelligen Millionenbereich erzielt. Mit dem Kabinettsbeschluss ist nun die Wahrscheinlichkeit, die selbstentwickelte Technologie der Nynomic Gruppe sowie die im US-Markt gemachten Erfahrungen zeitnah auch in dem ebenso großen wie lukrativen deutschen Markt einsetzen zu können, deutlich gestiegen. Diesbezüglich zu erwartende Umsätze und Erträge sind in den bisherigen Planungen der Nynomic AG noch nicht enthalten. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49(0)40 822 186 380

fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de

28.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com