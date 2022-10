Standex International steigert die Dividende

Der Mischkonzern Standex International Corp. (ISIN: US8542311076, NYSE: SXI) wird am 23. November 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 28 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Record date ist der 9. November 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (26 US-Cents) ist dies eine Anhebung um 7,7 Prozent.

Insgesamt zahlt der Konzern damit die 233. Quartalsdividende in Folge seit dem Börsengang im November 1964. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,12 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 94,50 US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2022) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,19 Prozent. Standex International ist 1964 in Salem, New Hampshire, gegründet worden. Das Unternehmen ist in der Entwicklung und Herstellung in den Bereichen Food Service Equipment, Gravur, Produktionstechnologie, Elektronik und Hydraulik tätig.

Im vierten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 184,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 176,4 Mio. US-Dollar), wie am 4. August 2022 berichtet wurde. Der Gewinn (GAAP) betrug 13,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 14,4 Mio. US-Dollar).

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 14,60 Prozent im Minus (Stand: 27. Oktober 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,12 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de