DAX: Crash die FED die Börsen?

Langsam, aber sicher rückt schon wieder der nächste Zinsentscheid in den Fokus, diesmal wird die US-Notenbank FED ihre nächsten Zinsschritte vorlegen. Unterdessen hat sich für den Deutschen Aktienindex DAX ein bedenkliches Bild zu Beginn dieser Woche entwickelt, auf Tagesbasis wurde nämlich ein potenzielles Trendwendemuster in Form eines Doji hinterlassen.

Konkret würde sich diese Annahme unterhalb eines Niveaus von 13.050 Punkten in einem kurzzeitig bärischen Signal mit Abwärtsrisiken in Richtung 12.931 und darunter an 12.827 Punkte und somit den EMA 50 manifestieren.

Sollte weiterer Konsolidierungsbedarf bestehen, findet der DAX bei 12.600 Punkten eine weitere Unterstützung vor.

Ein bullisches Bild ist aufgrund der nächsten Hürden zwischen 13.546 und 13.574 Zählern kaum abzuleiten, bis dahin könnte aber eine überschießende Kaufwelle heranreichen, ehe Bullen das Barometer für einige Wochen wieder gen Süden schicken.

Wie gewohnt steht der neue Handelsmonat unter den Vorzeichen der Einkaufsmanagerindizes, den Anfang haben Japan und China mit Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe aus Oktober (endgültig) gemacht. Deutschlands Importpreise per September stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda. US-Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche stehen um 13:55 Uhr auf der Agenda, der S&P-Global-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Oktober (endgültig) wird um 14:45 Uhr veröffentlicht.

Genau um 15:00 Uhr sollte sich der Blick auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Oktober richten, aber auch die JOLTS-Daten (offene Stellen) aus September dürften sich einer hohen Aufmerksamkeit erfreuen.