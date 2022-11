US-Notenbank Entscheid: Fed handelt wie erwartet

Wie erwartet hat Jerome Powell heute verkündet, dass die amerikanischen Währungshüter die Leitzinsen erneut um 75 Basispunkte anheben. Dies war so vom Markt erwartet worden und der Leitzins befindet sich jetzt in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Fed hat damit die Leitzinsen zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöht, um der hohen Inflationsrate in den USA Herr zu werden. Die Zinsen sind damit auf dem höchsten Stand seit Januar 2008.

Der Artikel wird nach der Pressekonferenz um 19:30 noch einmal aktualisiert!