Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Gas-Entlastungen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Gas-Entlastungen:

"Die Berliner Ampel-Koalition hat insbesondere im Sommer bei ihrer Krisenpolitik viel zu viel Zeit ungenutzt verstreichen lassen. Bislang haben die Heizkosten-Hilfen auch eine gewaltige Schlagseite: Wer seine Wohnung mit Heizöl oder Holzpellets warm hält, profitiert nämlich nicht - obwohl auch hier die Bezugspreise in die Höhe geschossen sind. Die Regierung sollte an dieser Stelle dringend nachbessern. Der soziale Frieden im Land hängt auch an gerechten Energiekosten."/yyzz/DP/he