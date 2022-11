Zalando wächst in Q3 und hat erstmals mehr als 50 Mio. aktive Kunden

Zalando ist leicht pessimistisch: Eine hohe Inflation und ein schwieriges Marktumfeld belasten die Zahlen auf Jahressicht, auch wenn die Zahlen aus Q3 positiv waren. Zwar hat der Modehändler die Prognose bestätigt, geht jetzt aber von der unteren Spanne aus. Zalando erwartet nun folgende Zahlen für das Geschäftsjahr:

Bruttowarenvolumen: Ein Plus zwischen 3 und 7 Prozent auf 14,8 bis 15,3 Mrd. Euro.

Umsatz: Stagnation oder (im besten Fall) ein Plus von 3 Prozent auf 10,7 Mrd. Euro.

Bereinigten EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen): 180 Mio. Euro

Zalando hat Wachstumspfad wieder erreicht

Positive Nachricht: Nach zwei verlustreichen Quartalen kehrt Zalando wieder auf den Wachstumspfad zurück. Besonders erfreulich: Die Zahl der aktiven Kunden wuchs um 8 Prozent und durchbrach erstmals die 50-Millionen-Marke. Die Zahl der Mitgliedschaften bei Zalando Plus hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht.

In Q3/22 wuchs das Bruttowarenvolumen um 7,1 Prozent auf 3,28 Mrd. Euro, der Umsatz kletterte um 2,9 Prozent auf 2,35 Mrd. Euro und das bereinigte EBIT stieg von 9,8 Mio. Euro auf 13,5 Mio. Euro. Die Einführung eines Mindestbestellwerts von 24,90 Euro, bei dem die Versandkosten entfallen, hat sich somit positiv auf die Zahlen ausgewirkt. Diese eingeleiteten Maßnahmen haben die Profitabilität gesteigert und die Auswirkungen der schlechten Verbraucherstimmung leicht abgefedert.

Robert Gentz, Co-CEO von Zalando, sagte, dass Zalando weiter die Profitabilität im Auge behalte und weiterhin strategische Initiativen ergreifen werde, um den Kunden weiterhin Inspiration zu bieten.

Das sagt die Aktie

Nach merklichen Kursschwankungen im frühen Handel hat sich für die Aktien von Zalando am Donnerstag schließlich eine feste Tendenz durchgesetzt. Anleger benötigten offenbar etwas Zeit, um die Nachrichtenlage angemessen einzuschätzen. Mit einem Plus von gut drei Prozent auf 23,58 Euro setzten sich die Aktien an die Spitze des Dax. Allerdings beläuft sich der Verlust seit Jahresbeginn noch immer auf rund zwei Drittel, womit Zalando-Aktien im Börsenjahr 2022 der größte Dax-Verlierer bleiben.

(mit Material von dpa-AFX)