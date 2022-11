Société Générale: Gewinnmitnahmen

Die Société Générale hat ihren Gewinn im dritten Quartal dank guter Erträge stärker gesteigert als von Analysten erwartet, sowohl das Privatkunden- als auch das Investmentbanking-Geschäft erzielten beachtliche Ergebnisse. Die Prognose für die operative Marge für das laufende Geschäftsjahr hob das Geldhaus sogar an. Der Nettogewinn stieg auf 1,50 Mrd. Euro, im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,60 Mrd. Euro an. Das Netto-Bankergebnis und damit die wichtigste Kennzahl stieg um 2,3 Prozent auf 6,83 Mrd. Euro - Analysten hatten mit weniger gerechnet.

Technisch in der Zwickmühle

Die technische Auswertung zeigt bei SG seit dem Frühjahr dieses Jahres eine anhaltende Seitwärtsspanne zwischen 18,34 und grob 26,00 Euro, innerhalb dieser sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abwechseln. Der Kurssprung aus Ende letzter Woche vermochte diese Spanne bislang noch nicht aufzulösen, dies ist allerdings Grundvoraussetzung, um nachhaltige Signale auf der Ober- bzw. Unterseite zu etablieren. Gelingt demnach ein nachhaltiger Kurssprung über 26,00 Euro, könnte es SG in den Bereich von 28,00 und darüber an 29,48 Euro weiter zulegen. Allerdings sollte ein derartiges Vorhaben auch mit einem handfesten Wochenschlusskurs bestätigt werden. Auf der Unterseite würde das Papier dagegen Gefahr laufen, in den Bereich von rund 16,00 Euro durchgereicht zu werden.