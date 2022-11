Anleger hoffen auf positive Impulse durch US-Wahlen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Anleger in Europa setzen auf Rückenwind durch die Kongresswahlen in den USA.

Dax und EuroStoxx50 zogen am Dienstag jeweils um 0,4 Prozent auf 13.586 und 3722 Punkte an. "Der Markt will sich an jede positive Nachricht klammern, und ein positives Ergebnis bei den Zwischenwahlen könnte einen weiteren positiven Risikotag bedeuten", konstatierten die Analysten von RBC Capital Markets. Die US-Futures deuteten auch auf einen freundlichen Handelsstart an der Wall Street hin.

Zwischenwahlen seien "eines der besten historischen Kaufsignale für Aktien, die wir haben", sagten die Analysten der Deutschen Bank. "Während jegliche Beschneidung der Macht der Demokraten in den USA nach einem Erfolg der Republikaner bei den heutigen Zwischenwahlen eher förderlich für die Wall Street und damit auch die Entwicklung im Deutschen Aktienindex wäre, steht die Börse spätestens mit den Inflationsdaten am Donnerstag vor einer erneuten Bewährungsprobe", sagte CMC Markets-Analyst Jochen Stanzl.

Sollten sich die Republikaner sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus durchsetzen, rechnen Börsianer in den kommenden zwei Jahren zwar mit einem Stillstand in den USA. "Geplante Steuererhöhungen wären dann vom Tisch", sagte Christian Henke, Analyst beim Broker IG. Dies würde von den Aktienmärkten positiv aufgenommen werden. "Und mindestens genauso wichtig: Die heutigen Wahlergebnisse geben erste Hinweise darauf, wer in zwei Jahren für das Amt des Präsidenten kandidieren könnte", konstatierte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

FANTASIEN IN CHINA FLAUEN AB

In China ebbten unterdessen die Spekulationen über eine Abkehr von den strengen Corona-Restriktionen ab, die zuletzt die Aktienmärkte befeuert haben. Die chinesische Gesundheitsbehörde verteidigte die Null-Covid-Politik am Wochenende als "völlig korrekt", aber selbst graduelle Anpassungen hatten weltweit Investoren zu Aktien greifen lassen.

Die abflauenden China-Hoffnungen gaben dem Dollar, der bei Anlegern als "sicherer Hafen" gilt, wieder Auftrieb. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, zog nach den vorangegangenen Verlusten um bis zu 0,4 Prozent auf 110,62 Punkte an. Der Euro gab seine anfänglichen Gewinne wieder ab und fiel erneut unter die Dollar-Parität auf 0,9995 Dollar.

BAYER-AKTIE UNTER DRUCK- PANDORA GLÄNZT

Trotz eines Ergebnissprungs hielt Bayer mit einem Kursrückgang von mehr als vier Prozent die rote Laterne im Dax. Investoren stieß die Warnung des Pharma- und Agrarkonzerns sauer auf, dass die durch die Inflation ausgelösten Kostensteigerungen auch im nächsten Jahr anhalten werden. Dagegen gehörte Qiagen mit einem Plus von knapp vier Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Der Diagnostikkonzern hat nach einem unerwartet guten Sommerquartal seine Ziele für dieses Jahr zum dritten Mal angehoben. Die neuen Zielmarken lägen über den Markterwartungen, sagte ein Händler.

Auch Schaeffler überzeugte die Aktionäre mit überraschend starken Zahlen und der geplanten Streichung von weltweit 1300 Stellen in der Autosparte. Die Aktien des Auto- und Industriezulieferers stiegen in der Spitze um zehn Prozent und führten damit den SDax an. Die Analysten von J.P. Morgan lobten, Schaeffler habe ein "widerstandsfähiges" drittes Quartal in einem schwierigen operativen Umfeld verzeichnet.

Der dänische Schmuckhersteller Pandora punktete ebenfalls mit einem überraschend starken Quartalsumsatz. Die Titel kletterten in Kopenhagen um bis zu 8,8 Prozent, nachdem die für ihre "Charms"-Anhänger bekannte Firma trotz der steigenden Lebenshaltungskosten kein verändertes Kaufverhalten der Kunden festgestellt hat.

