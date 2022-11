Deutsche Post mit den besten drei Quartalen der Firmengeschichte

Frachtgüter und Lieferketten-Dienstleistungen haben dem Dax-Konzern gute Zahlen gebracht. Das Sorgenkind allerdings ist die klassische Briefbeförderung im Inland. Engpässe aufgrund von positiven Corona-Tests und beim Personal führten dazu, dass die Briefe nicht immer innerhalb der gesetzlichen Frist ausgeliefert wurden. Ebenso schwächelte die Paketauslieferung: Hatte die Post in den beiden Jahren der Corona-Maßnahmen 2020 und 2021 hier noch sehr gute Zahlen erreicht, schwächelte sie in diesem Segment. Im Herbst entwickelten sich die Paketmengen aber besser als in der ersten Jahreshälfte.

Post-Chef Appel: Bis 2024 liegt das EBIT bei 8,6 Mrd. Euro

Im dritten Quartal lag das EBIT bei 2,04 Mrd. Euro, im Vorjahresquartal lag es bei 1,77 Mrd. Euro. Der Umsatz steigerte sich von 20,04 Mrd. Euro auf 24,04 Mrd. Euro.

Bis Oktober ging die Post von einem EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen) für 2022 zwischen 7,6 und 8,4 Mrd. Euro aus. Mitte Oktober erhöhte Post-Chef Frank Appel die Prognose auf 8,6 Mrd. Euro. Nun liegen die Zahlen für Q3 vor und die Post hat die zuletzt erhöhte EBIT-Prognose wieder leicht gesenkt auf 8,4 Mrd. Euro. Am mittelfristigen Ziel von 8,6 Mrd. Euro, die spätestens 2024 erreicht werden soll, hat sich aber nichts geändert.

Appel zeigte sich aber zuversichtlich: Die ersten neun Monate waren die besten, die die Post jemals hatte. In jedem Quartal lag das EBIT über 2 Mrd. Euro. Auch wenn die Weltwirtschaft nachlässt, ist Appel sicher, dass das mittelfristige Ziel von 8,6 Mrd. Euro erreicht werden kann.

Im vorbörslichen Handel liegt die Aktie der Deutschen Post bei Tradegate mit 2,1 Prozent im Minus bei knapp 35,40 Euro. Der Grund ist die leicht gesenkte Prognose. Die erste Prognose der Post wurde bestätigt – und zwar am oberen Ende der Spanne. Außerdem hat die Post in jedem Quartal dieses Jahres über 2 Mrd. Euro im operativen Tagesgeschäft verdient – Zahlen, die hervorragend sind. Das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft steht noch bevor. Wer die Post-Aktie noch nicht im Depot hat, sollte sich Gedanken, dies jetzt nachzuholen.

(mit Material von dpa-AFX)