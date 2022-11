SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

SoftwareONE gibt Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt



08.11.2022

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareONE gibt Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt Stans, Schweiz I 8 November 2022 – SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, gibt heute bekannt, dass sich Alex Alexandrov, Mitglied der Geschäftsleitung, entschlossen hat, SoftwareONE Ende 2022 zu verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Alex kam 2017 als Chief Operating Officer und Leiter von M&A und Strategy zu SoftwareONE und übernahm kürzlich die Verantwortung für die Region LATAM. Während seiner Amtszeit war Alex massgeblich an der Industrialisierung der globalen Shared Service Center von SoftwareONE, dem Aufbau des M&A- und Post-Merger-Integrationsprogramms, dem Vorantreiben der internen digitalen Transformation und der Beschleunigung des profitablen Wachstums in der Region LATAM beteiligt. Darüber hinaus war er Teil der Geschäftsleitung, die den Börsengang von SoftwareONE im Jahr 2019 leitete. Dieter Schlosser, CEO von SoftwareONE, sagte: «Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung von SoftwareONE möchte ich Alex aufrichtig für seine zahlreichen Beiträge in den letzten sechs Jahren danken, die für unseren Wachstumskurs entscheidend waren. Sein Engagement, seine Energie und seine Expertise haben SoftwareONE nachhaltig geprägt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.» Ein Verfahren zur Suche eines Nachfolgers als Präsident von LATAM ist im Gange, während seine Aufgaben als COO auf andere Mitglieder der Geschäftsleitung übertragen wurden. KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit einem IP- und technologiegetriebenen Serviceportfolio ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Transformationsstrategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. Dies wird durch die Modernisierung von Anwendungen und die Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds erreicht, während gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände und -Lizenzen verwaltet und optimiert werden. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 8.900 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65.000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7.500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareone.com SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans WARNHINWEISE IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit, Entwicklung und Wirtschaftsleistung des Konzerns enthalten. Solche Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie z. B. höherer Gewalt, Wettbewerbsdruck, rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen, globalen, makroökonomischen und politischen Trends sowie der Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuziehen und zu halten, die notwendig sind, um Erträge zu erwirtschaften und seine Geschäfte zu führen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder negative Schlagzeilen und Medienberichte, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung getroffenen Aussagen abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

