ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Eon auf 'Market-Perform' - Ziel 9,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Eine darauf folgende Telefonkonferenz habe sie in ihrer vorsichtigen Einschätzung bestätigt, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stünden die steigenden Zinsen als Risiko für die Kursentwicklung./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 11:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 11:15 / UTC

