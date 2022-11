PNE AG Quartalszahlen Q3/2022: Aktie seit Februar 157 Prozent im Plus

Heute hat die PNE AG ihre Quartalszahlen Q3/202 vorgestellt; sie sehen sehr gut aus. Die im SDax notierte PNE AG entwickelt, plant, realisiert und betreibt Windparks. Für die Offshore-Stromerzeugung entwickelt PNE die Parks nur bis zur Baureife. PNE profitiert von den stark gestiegenen Strompreisen, die es für jede erzeugtes KW erhält. Das Ergebnis: Die Prognose wurde kräftig erhöht.

PNE AG: Nutznießer der Sanktionen

Die PNE AG ist ein Nutznießer der westlichen Sanktionen gegen Russland, die den Gaspreis nach oben trieben. Dies lässt sich auch an der Entwicklung des Aktienkurses ablesen: Am 24. Februar, als Russland in den Krieg in der Ukraine eintrat, lag der Aktienkurs noch bei 7,94 Euro. Mittlerweile – neun Monate später – kostet eine PNE-Aktie schon 20,45 Euro. Ein Plus von 157 Prozent! Ein Ende des hohen Gaspreises ist noch nicht in Sicht und damit auch noch kein Ende der Rallye der PNE AG.

Zahlen im Überblick

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stieg der Umsatz um 40 Prozent auf 76,7 Mio. Euro und das EBITDA (Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) sogar um fast 66 Prozent auf 21,1 Mio. Euro.

Die untere Spanne der Prognose des Jahres-EBIDTA ist damit schon überschritten: Sie liegt zwischen 20 und 30 Mio. Euro.

PNE profitiert von den derzeitigen hohen Strompreisen. Die Entgelte für Strom an Börse richtet sich nach der teuersten Art der Produktion – und das ist derzeit Gas.