SIEMENS HEALTHINEERS - Erwartungen übertroffen, schwacher Ausblick, starkes Chartbild

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 46,990 € (XETRA)

Siemens Healthineers erzielt im 4. Quartal einen Umsatz von €6,0 Mrd (VJ: €5,16 Mrd, Ausblick €5,8 Mrd), ein Ebit (bereinigt) von €1 Mrd (VJ: €0,793 Mrd, Analystenprognose: €0,977 Mrd) und einen Nettogewinn von €636 Mio (VJ: €466 Mio). Im Ausblick auf 2022/2023 erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von €2,00 bis €2,20 (Prognose: €2,23). Dividendenvorschlag 2021/2022 von €0,95 (VJ: €0,85) je Aktie. Diagnostik-Geschäft soll restrukturiert werden.Quelle: stock3 News

Die erste vorbörsliche Reaktion auf die Zahlen waren teils deutliche Verkäufe, die jetzt von einer Erholung abgelöst werden. Allgemein sollte man sich auf einen volatilen Tag gefasst machen, denn auch die letzten Quartalstermine waren von starken Kursschwankungen geprägt.

Blickt man allerdings auf das übergeordnete Bild, so befindet sich die Aktie in einer Bodenbildungsphase knapp über dem wichtigen Support bei 39,62 EUR, der den Wert bisher vor einem Absturz auf das Tief von Ende 2020 bei 36,15 EUR bewahrt hat. Auf der Unterseite haben sich zudem mit 44,50 und 43,20 EUR zwei wichtige kurzfristige Unterstützungen etabliert, die erst unterschritten werden müssten, um die Aktie wieder unter Druck zu setzen und Abgaben an das Abwärtskursziel bei 40,92 EUR und den genannten Support bei 39,62 EUR auszulösen.

Erholung hat weiteres Potenzial

Interessanter ist da schon der Blick nach oben, denn die Aktie hat - ungeachtet der heutigen Reaktion auf die Zahlen - die Chance, mit einem Anstieg über 47,51 und 47,69 EUR ein Kaufsignal auszubilden. Darüber wäre zunächst der Weg bis 50,80 und 52,50 EUR frei. Am Hoch aus dem August dürfte sich dann auch entscheiden, ob ein neuer Aufwärtstrend begonnen wurde. Denn über der Marke stünde ein mittelfristiger Anstieg bis 57,84 EUR an.

Siemens Healthineers AG Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)