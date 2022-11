RWE bestätigt Prognose - Aktie springt über 40 Euro

Der Versorger RWE hat heute am 10.11.2022 seine Zahlen veröffentlicht. Die gute Nachricht: RWE schnitt besser ab, als Analysten erwartet hatten. Weniger gute (aber auch keine schlechte) Nachricht: Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt, aber nicht angehoben.

Die Zahlen der ersten 9 Monate im Überblick

Kennziffer Zahl Vorjahr Prognose ber. EBIT 3 Mrd. Euro 1,3 Mrd. Euro 2,8 Mrd. Euro Gewinn 2,1 Mrd. Euro 1 Mrd. Euro 2 Mrd. Euro

Der Versorger RWE profitiert von den hohen Strompreisen und von dem Ausbau der erneuerbaren Energie. An den Strombörsen richtet sich der Preis an teuersten Produktionsart, was derzeit Gas ist. Dies gilt auch für die Stromerzeugungsarten, deren Produktion preiswerter ist.

RWE bleibt bei seiner Prognose, im Jahr 2022 einen operartiven Gewinn zwischen 5 und 5,5 Mrd. Euro zu erzielen.

Das sagt die Aktie

Die RWE-Aktie kletterte im frühen Handel um 2 Prozent und übersprang die Marke von 40 Euro.

(mit Material von dpa-AFX)