DAX: Bullen geht die Puste aus

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte zwar noch vom gestrigen Aufwärtsschwung anfänglich profitieren, allerdings schmilzt das zaghafte Plus vom Freitag zusehends dahin. Nur noch knapp kann sich das Barometer oberhalb seines gestrigen Tageshochs behaupten. Damit wachsen derzeit die Zweifel an einer direkten Rallyefortsetzung an einen seit Ende März bestehenden Abwärtstrend, solch neuralgischen Stellen führen häufig zu einer zwischengeschalteten Konsolidierung.

Zwar kann übergeordnet mit Fug und Recht behauptet werden, dass sich die Bärenmarktrallye derzeit zugunsten der Bullen verschoben hat, allerdings kann ein solches Tempo nicht dauerhaft an den Tag gelegt werden.

Abschläge auf 13.947 Punkte und darunter den Bereich um den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 13.577 Punkten kämen demnächst nicht überraschend. Spätestens ab dem EMA 50 bei 13.071 Punkten sollten Bullen aber wieder in voller Stärke zurückkehren. Um an die Märzhochs bei 14.925 Punkten anknüpfen zu können, müsste erst ein nachhaltiger Kurssprung über den seit März verlaufenden Abwärtstrend sowie das Niveau von mindestens 14.270 Punkten gelingen.

Die meisten Wirtschaftsdaten wurden für den heutigen Tag bereits durchgegeben, eine der wichtigsten Nachrichten steht allerdings noch aus. Dies wäre das Konsumklima der Uni Michigan (vorläufig) der USA um 16:00 Uhr, die letzte planmäßige Nachricht steht um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report um 21:30 Uhr an.