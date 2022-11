JUNGHEINRICH - Das Geschäft brummt, der Aktienkurs steigt

Jungheinrich AG - WKN: 621993 - ISIN: DE0006219934 - Kurs: 27,820 € (XETRA)

Das Geschäft mit Gabelstaplern scheint zu laufen. In den ersten neun Monaten konnte Jungheinrich als einer der größten Gabelstaplerhersteller der Welt den Umsatz von 3,02 Mrd. EUR leicht auf 3,4 Mrd. EUR steigern. Dieses Wachstum schlug sich auch im Gewinn nieder. Das Ebit sprang auf 265,9 Mio. EUR an, nachdem man im Vorjahr im gleichen Zeitraum 258,4 Mio. EUR verdiente. Darüber hinaus hat Jungheinrich im Zuge der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen auch den Ausblick für 2022 bestätigt und die Börse honoriert dies mit einem Plus von 2,20 %.

Gute Chancen, schlechtes Timing?

Mit Notierungen knapp unterhalb von 28 EUR scheint die Aktie kurzfristig aber alles andere als günstig zu sein. Seit April gab es nur selten Kurse auf diesem Niveau, die man zudem nicht lange halten konnte. Die Folge waren immer wieder nachgebende Notierungen zum Jahrestief im Bereich von 20 EUR. Die Hoffnung auf Investorenseite ist natürlich, dass man diese Strähne unterbrechen kann. Sollte es den Käufern wirklich gelingen, nachhaltig Kurse oberhalb von 28 EUR zu etablieren, wäre ein mittelfristig bullischer Turnaround geglückt. Die Aktie könnte dann in Richtung 33,75 EUR bis in den 39er Preisbereich durchstarten. Das passt auch zu den rechnerischen Kurszielen aus dem möglichen Doppelboden.

Jungheinrich AG

Fazit: Mit den jüngsten Kursgewinnen haben sich die Bullen eine gute Ausgangsbasis für eine Jahresendrally erarbeitet. So groß die Hoffnung auf einen mittelfristigen Boden auch ist, noch steht dieses Konstrukt auf wackeligen Beinen. Wer sich direkt im entscheidenden Widerstandsbereich einkaufen möchte, sollte zumindest einen temporären Rücksetzer einplanen und bereit sein, diesen auszusitzen. Zeichnet sich in den nächsten Tagen ein Scheitern um 28 EUR ab, würde dies hingegen die Range der letzten Monate bestätigen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)