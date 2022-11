onvista Mahlzeit: Dax legt nach - Nio, VW, Deutsche Bank und deutscher Cannabis-Wert hebt bei IPO ab

Nach dem steilen Anstieg von Donnerstag gönnt sich der Dax keine Pause sondern zieht noch ein stück weiter in die Höhe. Gegen Mittag liegt der deutsche Leitindex bei rund 14.200 Punkten 0,40 Prozent im Plus. In welche Höhen kann sich der Dax jetzt vortatsten?

Viele Nachrichten von Unternehmensseite gibt es heute nicht. Die Quartalsberichtssaison läuft so langsam aus. Die Absatzzahlen von VW deuten auf eine Besserung hin. Allerdings liegen die Wolfsburger nach 10 Monaten immer noch unter Vorjahreswert.

Der Star am deutschen Aktienhimmel ist heute ein Cannabis-Wert, der heute sein Debut an der Börse feiert und direkt über 150 Prozent zulegt.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, Euro/Dollar, Nio, Richemont, Cantourage Group, VW, Deutsche Bank, Zalando, Tops & Flops, Stabilus, Bico, ASML, Alfen, Trade Desk, Apontis, AMC, Yeti und Zuschauerfragen