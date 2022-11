EUR/USD: Konsolidierung einplanen

Trotz der zahlreichen Impulse kommend von den Notenbanken rund um den Erdball konnte der Euro gegenüber dem US-Dollar wieder merklich aufwerten und nach Ausbruch über das Niveau von 1,0093 US-Dollar ein erstes Zwischenziel bei 1,0197 und darüber das zweite Zwischenziel um 1,0368 US-Dollar ansteuern. Zeitgleich ist das Paar jedoch auch an den 200-Tage-Durchschnitt gestoßen, zusammen mit dem Horizontalwiderstand um 1,0368 US-Dollar dürfte sich an dieser Stelle zunächst eine temporäre Konsolidierung einstellen. Investierte Anleger sollten jetzt nicht vergessen, Teilgewinne zu realisieren oder gar ihre Long-Positionen gänzlich aufzulösen.

Hier ist der Deckel drauf

Die überaus starken Kursgewinne aus der Vorwoche dürften nicht lange halten, häufig kommt es an derart markanten Stellen zu Kurswechseln, dies könnte unterhalb von 1,0310 US-Dollar und einen Rücklauf zunächst auf das erste Zwischenziel um 1,0197 US-Dollar einhergehen. Bei weiterem Konsolidierungsbedarf wäre der Bereich um 1,0093 US-Dollar ein ideales Ziel, an dem eine Wiederaufnahme des seit Ende September bestehenden Abwärtstrends gelingen könnte. Entsprechend würde sich ein solches Szenario für ein kurzzeitiges Short-Investment anbieten, aufgrund des intakten Abwärtstrends allerdings auch deutlich risikoreicher. Ein direkter Ausbruch über den EMA 200 könnte dagegen den übergeordneten Abwärtstrend um 1,0545 US-Dollar als Ziel in den Fokus rücken.