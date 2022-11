EUR/USD Wochenausblick: Produzentenpreise im Fokus

Rückblick:

EUR/USD war einer der Hauptprofiteure der schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten und legte allein am Donnerstag und Freitag über 400 Pips zu. Die Parität wurde überzeugend zurückerobert.

Ausblick:

Nach den US-Konsumentenpreisen stehen am morgigen Dienstag die US-Produzentenpreise im Mittelpunkt des Interesses der Händler. Wird die schwächere Inflationstendenz der Konsumentenpreise bestätigt oder deuten die Produzentenpreise weiteren Inflationsdruck an? Die Daten sind die wichtigsten der bevorstehenden Handelswoche. Darüber hinaus sind noch die US-Einzelhandelsdaten am Mittwoch und eine Lagarde-Rede am Freitag zu beachten.

Charttechnischer Ausblick:

Das Währungspaar kletterte am vergangenen Freitag bis annähernd an den EMA200 im Tageschart bei aktuell 1,0388 USD. Ausgehend von dieser technischen Hürde ist für die kommenden Handelstage zunächst mit einer Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase zu rechnen. Oberhalb der Parität bleiben größere Rücksetzer jedoch kurzfristig tendenziell weiter kaufenswert.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 14:30 Uhr US-Produzentenpreise

Mittwoch: 14:30 US Einzelhandelsdaten

Donnerstag: 14:30 US Philly-Fed Index

Freitag: 9:30 Uhr Rede Lagarde