NIKE - Aktie mit Kaufsignal

NIKE Inc. - WKN: 866993 - ISIN: US6541061031 - Kurs: 106,090 $ (NYSE)

Die letzten Monate waren schwierig für die Aktionäre von Nike. Die Aktie musste massive Verluste hinnehmen und fiel von 179,10 USD auf 82,22 USD.

Nach diesem Tief vom 03. Oktober erholte sich die Aktie des Sportartikelherstellers innerhalb einer potenziellen bärischen Flagge an das letzte größere Zwischentief bei 99,53 USD. Am Freitag eröffnete der Wert über dieser Marke und zog anschließend mit einer langen weißen Kerze. Dabei brach die Aktie auch über den Abwärtstrend seit Dezember 2021 an.

Wie weit kann die Rally gehen?

Die Nike-Aktie kann in den nächsten Tagen und Wochen weiter anziehen. Ein Anstieg in Richtung 118,47-123,82 USD wäre möglich. Falls die Aktie diesen Widerstandsbereich durchbräche, dann wäre eine weitere Rally gen 147,95 USD möglich. Ein kurzfristiger Rücksetzer in Richtung 99,53 USD muss aber einkalkuliert werden.

Ein Rückfall unter 99,53 USD wäre allerdings ein Verkaufssignal. In diesem Fall wäre eine Abwärtsbewegung in Richtung 82,22-78,59 USD möglich.

Fazit: Mit dem Anstieg vom Freitag gab es ein wichtiges Kaufsignal. Ein direktes Nachspringen erscheint allerdings unpassend. Ein kleiner Rücksetzer könnte bessere Chancen bieten.

NIKE - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)