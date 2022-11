Trading-Chance Nasdaq 100: Zeit für eine Aufholjagd

Werbung

Die US-Technologieaktien standen in den vergangenen Monaten dramatisch unter Druck. Zuletzt zogen zugleich die Aktien der klassischen Branchen an, während die Tech-Titel und ihr Flaggschiff-Index Nasdaq 100 am Boden blieben. Aber die Motive für diese Schere zwischen „New Economy“ und „Old Economy“ haben sich jetzt verbraucht. Und der Nasdaq 100 hat ein tadelloses, charttechnisches Kaufsignal abgeliefert: Eine Trading-Chance Long.

Ein solch massives Auseinanderlaufen des Dow Jones als Repräsentant der ganzen Breite der US-Unternehmen und des Nasdaq 100 als Heimstatt der größten Hightech-Unternehmen hat man selten gesehen. Diese Schere ist aber ebenso groß wie fragil. Denn es gab nur zwei Gründe, weshalb die Aktien aus den althergebrachten Branchen zuletzt so stark liefen. Und die sind jetzt „durch“.

Flucht in Sicherheit und die Erwartung einer politischen Wende – das hat sich erledigt

Eines der Argumente, die den Bereich der sogenannten „Old Economy“ in den vergangenen Wochen massiv antrieben, lag in den mehrheitlich übel ausgefallenen Bilanzen der meisten großen Hightech-Unternehmen. Während sich viele „Klassiker“ des Dow Jones aus dem Konsumgüter- oder dem Finanzsektor gut hielten, wurden die Erwartungen bei Unternehmen wie Alphabet, Meta Platforms oder Microsoft deutlich verfehlt. Das führte zu massiven Umschichtungen in Richtung dieser vermeintlich „sicheren“ Aktien. Aber durch diese Käufe sind diese Objekte der Begierde bereits so weit gelaufen … teilweise auf neue Rekordhochs … dass sie überbewertet sind, während man bei den meisten der großen Technologietitel von der einstigen, zu hohen Bewertung nichts mehr sieht. Die Sache kann also jederzeit in die Gegenrichtung laufen, der Nasdaq 100 kann aufholen. Denn den meisten Tradern ist klar: Wenn die Gewinne wieder zulegen, das Wachstum zurückkehrt, werden eben diese abverkauften Unternehmen ganz vorne mit dabei sein.

Das zweite Argument waren die US-Zwischenwahlen. Der erwartete Erdrutschsieg der Republikaner hätte bedeutet, dass diese dafür sorgen, dass die klassischen Industriesektoren gezielt unterstützt werden, während im Gegenzug Umweltschutzprogramme und der Weg hin zu erneuerbaren Energien, den die demokratische Regierung einschlägt, durch eine Mehrheit der Republikaner im US-Kongress blockiert würde. Das hätte so kommen können. Aber so, wie sich die Lage am Wochenende darstellte, werden die Republikaner wenn, dann nur im Repräsentantenhaus die Mehrheit erlangen. Und auch dort nur so knapp, dass ein echter Wandel zurück zur „Old Economy“ nicht zu erwarten ist.

Ein perfektes Doppeltief als Startsignal für das Comeback der Technologie-Aktien

Damit stellen sich viele Trader jetzt zu Recht die Frage, warum man, nachdem der Dow Jones eine immense Rallye sah und überkauft ist, nicht beim Nasdaq 100 auf Schnäppchenjagd gehen sollte. Das Resultat war, dass der Technologie-Index nach den US-Inflationsdaten einen Riesensatz nach oben machte und dadurch ein perfektes Doppeltief vollendete, das ihm den Weg nach oben freigibt, zugleich sehen wir hier ein frisches Kaufsignal im Trendfolgeindikator MACD.

Quelle: marketmaker pp4

Vorsicht ist indes trotzdem geboten, das Ganze wird tendenziell nicht ohne größere Rücksetzer abgehen, die auch kurzfristig kommen könnten, wenngleich nicht müssen. Erstens, weil der Jubel über die Inflationsdaten überzogen ist. Denn von Entwarnung in Sachen noch höherer Zinsen, die vor allem die Tech-Aktien drücken, kann noch keine Rede sein. Zweitens, weil ein wieder nach unten laufender Dow Jones gegen einen trotzdem steigenden Nasdaq 100 korrigieren kann, aber nie muss. Denkbar ist es durchaus, dass dann auch der Nasdaq 100 mit unter Druck kommt. Daher ist bei einem solchen Long-Trade ein moderater Hebel wegen eines eher weit platzierten Stop Loss auf jeden Fall sinnvoll.

Der Nasdaq 100 ist hochvolatil, daher: moderater Hebel!

Wir stellen Ihnen für einen Long-Trade auf den Nasdaq 100-Index ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 8.014,04 Punkten, woraus sich ein Hebel von 3,1 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 10.950 Punkten ansiedeln, das entspräche im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0350 einem Kurs von 28,30 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf den Nasdaq 100 lautet VP16BF.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 12.732 Punkte, 12.898 Punkte, 13.721 Punkte

Unterstützungen: 11.682 Punkte, 11.192 Punkte, 10.632 Punkte, 10.441 Punkte

Knock-Out Zertifikat Long auf den Nasdaq 100-Index

Basiswert Nasdaq 100 WKN VP16BF ISIN DE000VP16BF2 Basispreis 8.014,04 Punkte K.O.-Schwelle 8.014,04 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 28,30 Euro

