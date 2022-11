Dax Chartanalyse heute: 16.11.2022

Widerstand: 14.400+14.440

Unterstützung: 14.130+14.000

Rückblick:

Der Index konnte nach den US-Produzentenpreisen gestern zunächst zulegen, kam allerdings erneut nicht über den Bereich 14.430/50 Punkte hinaus. Im nachbörslichen Handel gab es dann eine regelrechte Achterbahnfahrt, nach der Nachricht von 2 Kriegsopfern innerhalb der polnischen Landesgrenze ging der Index auf Tauchstation und verlor zwischenzeitlich 300 Punkte vom Tageshoch bis eine Erholung einsetzte. Heute morgen eröffnete der Index dann zunächst fester, drehte aber südlich der 14.400er Marke wieder nach unten ab.

Ausblick:

Ein Blick auf den untenstehenden Stundenchart des deutschen Leitindex zeigt einen soliden horizontalen Widerstandsbereich um 14.400 bis 14.450 Punkte. So lange dieser Bereich nicht auf Stundenschlusskursbasis überwunden werden kann, ist im kurzfristigen Zeitfenster tendenziell eine Konsolidierung beziehungsweise Korrektur zu präferieren. Das Minimalkursziel dieser favorisierten Korrekturbewegung liegt im Bereich 14.100 Punkte, die Bewegung kann sich allerdings potenziell deutlich weiter ausdehnen in den Bereich um 13.800/900 Punkte, nach der 2.000 Punkte-Rally in den vergangenen vier Wochen hat der Index Korrekturbedarf.

Quelle: Tradingview

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (PE4J2M)* von BNP investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 16.11.2022), die K.o.-Schwelle liegt bei 12.868 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (PH83FF)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 16.11.2022), die K.o.-Schwelle bei 15.687 bei unbegrenzter Laufzeit.

