IRW-News: Legible Inc. : Legible veröffentlicht das erste lebende Buch des Bestsellerautors T. Harv Eker

IRW-PRESS: Legible Inc. : Legible veröffentlicht das erste lebende Buch des Bestsellerautors T. Harv Eker

Bahnbrechendes Rich-Media-eBook zeigt die Zukunft des Lesens auf der Legible-Plattform

Vancouver, British Columbia, den 16. November 2022 - Legible Inc. (CSE: READ) (FWB: D0T) (OTC: LEBGF) (Legible oder das Unternehmen) freut sich, mit Don't Believe a Thought You Think das erste in einer Reihe von multimedialen lebenden Büchern zu veröffentlichen, die das Unternehmen für T. Harv Eker, einen New York Times Bestsellerautor, entwickelt.

Legible Publishing, der Verlagszweig von Legible, hat die einzigartigen Audio- und Videofunktionen der browserbasierten Leseplattform von Legible genutzt, um ein lebendes Buch zu entwickeln, das Video- und Audiomaterialien von Herrn Eker enthält, in denen er Kommentare und Ressourcen, dynamische interaktive Elemente und animierte Grafiken ebenso teilt, wie die für Herrn Eker charakteristischen Erkenntnisse darüber, wie man das Leben und den Erfolg erreicht, den man sich wünscht.

Ich bin begeistert, dass ich mit der innovativen Plattform und dem kreativen Team von Legible zusammenarbeiten kann, um dieses erstaunliche eBook verfügbar zu machen, meinte Herr Eker. Die extrem leicht zugängliche Legible-Plattform ermöglicht es, dass meine Transformationsarbeit über ein neues und sehr ansprechendes Medium noch viel mehr Menschen erreicht.

Don't Believe a Thought You Think ist exklusiv erhältlich auf Legible.com, der weltweit zugänglichen, browserbasierter, primär mobiler Leseplattform und Online-Buchhandlung von Legible, die Lesern mit Smart-Geräten eine Vorschau auf die Zukunft des Lesens elektronischer Bücher bietet, wo immer sie sind.

Wir sind begeistert und stolz darauf, Lesern die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit mit diesem bahnbrechenden Autor vorstellen zu können, der für Menschen und Unternehmen gleichermaßen ungemein einflussreich ist, so Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Wir sind davon überzeugt, dass diese Publikation nicht nur die Besucherzahlen und den Bekanntheitsgrad unserer multimedialen E-Reading- und Entertainment-Plattform erheblich steigern, sondern auch Herrn Ekers unvergleichliche Weisheit einem ganz neuen Publikum nahebringen wird. Außerdem können Autoren auf der ganzen Welt sehen, was wir tun können, um ihre einzigartigen Inhalte in unserem Format lebender Bücher zu erstellen und zu präsentieren.

Herr Eker hat mehr als fünf Millionen Bücher verkauft, hat zwei Millionen Follower und hat durch seine jahrzehntelange inspirierende Lehrtätigkeit unzählige Leben verändert. Er ist nicht nur der Autor der Bestseller So denken Millionäre - der Platz 1 der Bestsellerlisten der New York Times, des Wall Street Journals und der USA Today erreichte - und SpeedWealth, sondern auch Coach und Trainer, der hochgelobte Kurse wie The Millionaire Mind Intensive, Life Directions, Wizard Training, Train the Trainer und das weltberühmte Enlightened Warrior Training entwickelt hat.

Über Legible

Legible Inc. ist ein Buchunterhaltungs- und Medienunternehmen mit einer Mission: Millionen von Büchern Milliarden von Lesern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche entwickelt: zum einen eine leicht zugängliche, browserunabhängige B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für das aufstrebende Web 3.0 mit hohem Wachstumspotenzial namens legible.com - eine globale eBook-Unterhaltungsplattform, die schöne, zugängliche und fesselnde Lektüre für die Leser der nächsten Generation bietet.

Andererseits bietet Legible einen globalen B2B-eBook-Konvertierungs- und Web 3.0 Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing - ein erstklassiger, hochvolumiger, digitaler Konvertierungsservice für Verlage und Unternehmen sowie ein Service zur Verbesserung von eBook-Inhalten für eine barrierefreie Gesellschaft. Legible Publishing erstellt Multimedia-eBooks, die als Living Books bezeichnet werden und es Autoren sowie Verlagen ermöglichen, dynamische und einzigartige Inhalte zu liefern.

Legible, das von einem Team von Technologen, Autoren, eBook-Verlegern, Designern und Kennern der Verlagsbranche gegründet wurde und geleitet wird, revolutioniert die digitale Verlagsbranche und gewinnt Marktanteile durch innovatives Verlagswesen sowie globale Leseerlebnisse des 21. Jahrhunderts.

Legible bietet innovative eBook-Leseerlebnisse für die breite Masse über jedes browserfähige Gerät. Legible ist bestrebt, Lesern, die Wert auf immersive Unterhaltungserlebnisse durch gut strukturierte und inhaltlich dynamische Bücher legen, leichten Zugang dazu zu verschaffen. Legible setzt sich für Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und globale Alphabetisierung ein.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktinformation:

Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

Tel.: +1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (FWB: D0T) (OTC: LEBGF)

invest@legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Sie unterliegen daher Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie können, sollten, werden, könnten, beabsichtigen, schätzen, planen, antizipieren, erwarten, glauben oder fortsetzen bzw. deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen über neue Einnahmequellen und Wachstumspläne für das Unternehmen. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören: Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Veränderungen auf den Finanzmärkten; Veränderungen der geltenden Gesetze; und die Ablenkung der Zeit des Managements. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, antizipierten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die vorstehenden Aussagen schränken die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich ein. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68259

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68259&tr=1

