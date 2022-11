Versicherer Zurich setzt Dividendenpolitik fort

Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394) will seine Dividendenpolitik fortsetzen, wie am Mittwoch im Rahmen einer Investorenveranstaltung berichtet wurde. Diese zielt darauf ab, rund 75 Prozent des den Aktionären zurechenbaren Reingewinns auszuschütten, sowie stetige Steigerungen und eine Zieldividende von mindestens dem Vorjahreswert zu liefern.

Der fünftgrößte europäische Versicherer hat seine Finanzziele für den Zeitraum von 2023 bis 2025 weiter erhöht, wie weiter mitgeteilt wurde. Über den gesamten Zeitraum wird ein jährliches organisches Gewinnwachstum je Aktie von 8 Prozent angepeilt. Dies soll zu einer Eigenkapitalrendite, basierend auf dem Betriebsgewinn nach Steuern, von über 20 Prozent führen.

In diesem Jahr wurde eine Dividende von 22 Franken (ca. 22,50 Euro) an die Aktionäre ausgeschüttet. Gegenüber dem Vorjahr (20 Franken) war dies eine Anhebung um 10 Prozent. Auf dieser Basis liegt die Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 424,60 Franken (ca. 434 Euro) bei 5,18 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 6. April 2023 statt. Die Jahresergebnisse 2022 werden am 9. Februar 2023 veröffentlicht.

