Die FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Doha, Katar, ist für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt ein einmaliges Ereignis. Mit einer erwarteten Gesamtzuschauerzahl, die so hoch ist wie seit dem letzten Turnier nicht mehr, könnte dies auch eine Chance für taiwanesische Textilhersteller sein, ihre neuesten Innovationen zu präsentieren.

Die unsichtbaren Champions in der Umkleidekabine, darunter Eclat Textile Co., Ltd, Far Eastern New Century Corporation (FENC), New Wide Enterprise Co., Ltd, Shinkong Synthetic Fibers und San Fang Chemical Industry Co., Ltd, usw., haben einige innovative reißfeste Trikots entworfen, die von vielen Nationalmannschaften bei diesem Turnier getragen werden. In den letzten Jahren haben die taiwanesischen Textilhersteller dem Abfall immer wieder neues Leben eingehaucht.

Als die englische Fußballnationalmannschaft 2018 nach 28 Jahren wieder ins Viertelfinale einzog, bedankte sich das britische Büro in Taiwan in einem speziellen Facebook-Post bei lokalen Textilherstellern: "Die recycelten PET-Flaschen aus umweltfreundlichem Garn und die nahtlose Nähtechnik können die Reibung am Körper verringern", schrieb ein Beamter des britischen Büros in Taiwan in einem Facebook-Post, bevor er den taiwanesischen Textiltechnologien für die Gestaltung der Trikots der britischen Mannschaft dankte.

Taiwans Funktionstextilien für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022

Was die neuesten Innovationen der taiwanesischen Textilhersteller für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 betrifft, so stellte Far Eastern New Century auf der TITAS Taipei Textile Show im Oktober seine "Ocean Recycling Tear-Resistant Sports Jerseys" vor und präsentierte damit einen kreativen Stoff, der bei der bevorstehenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 Wellen schlagen wird.

Den Angaben zufolge werden neun Länder Trikots aus diesem neuen Stoff tragen, darunter Deutschland, Japan, Spanien, Argentinien, Mexiko, Belgien und Wales, die sich für die Endrunde qualifiziert haben. Die Gewebestruktur wird Berichten zufolge speziell für jedes Team entworfen.

Darüber hinaus verwendete Shinkong Synthetic Fibers seine recycelten Polyethylenterephthalat-Fasern (PET) zur Herstellung von reißfesten Sporttrikots für mehrere Nationalmannschaften bei der diesjährigen FIFA-Weltmeisterschaft in Doha, Katar, da die Trikots feuchtigkeitsableitend sind und sich für Sportarten eignen, bei denen es zu Stößen kommt.

Die taiwanesische Textilindustrie verfügt über eine vollständige vor- und nachgelagerte Lieferkette, die schnell auf Markenanforderungen wie Nachhaltigkeit reagieren kann. Sie stützt sich auf Forschung und Entwicklung, um Produkte mit hohem Mehrwert zu schaffen, die einen Weltmarktanteil von über 70 % haben.

Die freundliche Ehrung unterstreicht den Geist des beliebten Wettbewerbs: "Jetzt ist alles". Der Slogan bezieht sich auf den Moment, in dem man seinen Traum verwirklicht, sein Ziel erreicht und die Gegenwart in Besitz nimmt. Das ist zweifellos das Gefühl des Stolzes, das diese unsichtbaren Champions in der Umkleidekabine - die Textilhersteller aus Taiwan - heute empfinden müssen.

