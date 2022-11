onvista Mahlzeit: Corona-Todesfall bremst den Dax, neuer alter Chef bei Disney, Suse und Commerzbank mit guten News

Seit über einem Jahr wurde ein neuer Corona-Todesfall in China gemeldet. Die chinesischen Börsen haben entsprechend schwächer geschlossen und auch der Dax gerät nach einem guten Start in der Nachtsession kräftig unter Druck. Die Angst vor weiteren wirtschaftlichen Einschränkungen in China geht erneut um.

Suse kann mit guten vorläufigen Zahlen glänzen; Disney holt den alten Boss zurück; und zieht Jens Weidmann in den Commerzbank Aufsichtsrat ein?