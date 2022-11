UNIPER - Ende des Crashs?

Uniper SE - WKN: UNSE01 - ISIN: DE000UNSE018 - Kurs: 5,460 € (XETRA)

Obwohl sich die Uniper-Aktie seit Jahrestief um fast 100 % erholen konnte, hoffen Anleger, dass das Jahr 2022 bald zu Ende ist. Noch zum Jahreswechsel notierte die Aktie oberhalb von 40 EUR und fiel im Jahresverlauf bis auf ein aktuelles Tief ca. 2,75 EUR zurück. Als Energieerzeugungs- und Energiehandelsunternehmen litt Uniper überproportional unter den Auswirkungen der Ukraine-Krise. Die Folgen für Investoren waren dramatisch, anders kann man das aktuelle Jahr einfach nicht bezeichnen!

Ein Silberstreif am Horizont!

Wie bereits erwähnt, kann sich die Aktie seit einiger Zeit jedoch stabilisieren. Im frühen Montagshandel legt die Aktie vorbörslich um weitere 10 % zu, nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass BASF und Uniper Gespräche über LNG-Importe in den USA führen. Bereits am Freitag konnte die Aktie kräftig durchstarten und lässt damit den Widerstandsbereich um 4,78 EUR hinter sich. Eine Kaufwelle in Richtung 7,75-9,00 EUR wäre in den kommenden Wochen möglich, wobei die Aktie idealerweise nicht mehr nachhaltig unter ca. 3,90 EUR zurückfällt.

Fazit: Das Chartbild von Uniper zeigt sich aktuell bullisch. Weitere Kursgewinne könnten folgen. Ob daraus jedoch auch ein mittelfristiger und langfristiger Boden steht, ist aktuell noch offen. Temporär aber scheint sich die Lage für Investoren etwas zu entspannen.

Uniper SE

