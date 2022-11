EUROSTOXX 50: Es fehlt an Durchzugskraft

Bereits die siebente Woche in Folge tendiert der EUROSTOXX 50 Index aufwärts und konnte jede Woche frische Verlaufshochs markieren. In den letzten Tagen hat die Aufwärtsdynamik allerdings sichtlich abgenommen, weshalb es in dieser Woche zu keinen frischen Verlaufshochs mehr gekommen ist. Gut möglich, dass schon bald eine gesunde Konsolidierung zur Unterseite einsetzt.

Zugute kommt im Barometer die Beendigung eines seit dem Jahreswechsel bestehenden Abwärtstrends durch einen Anstieg über den EMA 200 sowie die Kursmarke von grob 3.630 Punkten. Hierbei konnte auch der EMA 50 überwunden werden und das Barometer sich über die Zwischenhochs aus Juni dieses Jahres hinwegsetzen. Allerdings ist der Index zeitgleich in einen äußerst markanten Widerstandsbereich aus Ende 2021 vorgedrungen.

Von daher wäre es nun nicht verwunderlich, wenn der EUROSTOXX 50 nun in eine gesunde Konsolidierung übergeht. Diese wird allerdings erst unterhalb von 3.873 Punkten wahrscheinlich und dürfte Abschläge auf 3.810 Punkte hervorrufen, weitere Ziele auf der Unterseite ließen sich darunter bei 3.745 Punkten taxieren.

Eine unmittelbare Fortsetzung der Rallye kann dagegen aufgrund der zahlreichen Hürden aus Ende 2021 nicht favorisiert werden, eine überschießende Welle könnte allerdings noch einmal in den Bereich von 3.975 Punkten aufwärts reichen. Oberhalb von 4.024 Punkten könnte dagegen die Kursmarke um 4.231 Zählern angesteuert werden. Dieses Szenario dürfte jedoch erst in einer zweiten großen Kaufwelle zu einem späteren Zeitpunkt anstehen.