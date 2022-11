ANALYSE-FLASH: Bernstein startet Porsche AG mit 'Underperform' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere der Porsche AG bei einem Kursziel von 85 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Die Aktie des Sportwagenherstellers sei ähnlich teuer wie das Flaggschiff des Hauses, der Porsche 911, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gemessen am Kurs müsse alles perfekt funktionieren, 2023 dürfte aber zyklischer Gegenwind die Gewinne belasten. Der Rückenwind nach dem Börsengang, etwa durch Index-Aufnahmen, dürfte nachlassen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 20:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 05:30 / UTC

