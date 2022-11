Knorr-Bremse: Noch mit angezogener Handbremse

Noch Anfang dieses Jahres markierte das Papier von Knorr-Bremse ein stolzes Rekordhoch bei rund 120,00 Euro, geriet anschließend allerdings unter Verkaufsdruck und musste bis auf 42,32 Euro nachgeben. Erst seit Mitte September kehren wieder sukzessive Käufer in das Papier zurück und konnten eine erste Kaufwelle an 56,44 Euro etablieren. Aus technischer Sicht fehlt aber noch eine zweite Kaufwelle, die es sich lohnen würde für ein Long-Investment spekulativer Natur zu nutzen. Die Underperformance dieses Papiers könnte allerdings unterhalb von 50,60 Euro erneute Rückfallrisiken in sich bergen, Abschläge auf die Jahrestiefs bei 42,32 Euro müssten dann zwingend einkalkuliert werden.