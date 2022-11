MDAX: Pullback erfolgreich abgeschlossen

Der MDAX-Index befindet sich seit nunmehr Mitte Oktober in einer Aufwärtsphase und konnte in den letzten Tagen sogar einen seit dem Jahreswechsel bestehenden Abwärtstrend überwinden. Dies ist aber nur ein kleiner Teil der noch vor dem Index liegenden Hürden.

Ausgehend von einem Jahrestief bei 21.156 Punkten konnte der MADX zunächst an den EMA 50 bis Anfang November zulegen, anschließend ging es über einen seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend auf 26.417 Zähler weiter aufwärts. Dabei konnte eine wichtige Unterstützung von 25.536 Punkten zurückerobert werden.

Nach einem temporären Pullback zurück auf dieses Niveau nimmt der MDAX schon wieder Anlauf zur Oberseite und steuert direkt seinen EMA 200 an, was als nächstes Ziel fungiert. Sollte ein Durchbruch darüber gelingen, könnten schon wieder rasch die Augusthochs um 28.150 Punkten in den Fokus rücken.

Ein bärisches Szenario will man sich angesichts der Aufwärtsdynamik kaum vorstellen, vollständigkeitshalber sollten Investoren unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 24.611 Punkten allerdings Vorsicht walten lassen. Abschläge auf 23.520 Punkte kämen dann nicht überraschend.