Fielmann-Aktie unter Druck nach Kurszielsenkung

Die Anteilsscheine von Fielmann sind am Freitagvormittag neben Uniper die größten Verlierer im Nebenwertesegment SDAX. Die Fielmann-Aktie gibt aktuell knapp 6 Prozent nach. Grund war eine neue Analystenstudie.

Kurszielsenkung belastet

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann von 30 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Auch wenn sich die Aktie zuletzt in einer Sektorrally mit erholt habe, sei eine Erholung der Margen nicht in Sicht, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Freitag vorliegenden Studie.

2023 gebe es weiterhin Gewinnrisiken wegen des Gegenwinds, den die Optikerkette durch eine nachlassende Nachfrage in Europa und sehr hohe Fixkosten verspüre.

Erholung beendet

Die Aktie hatte sich seit Jahresbeginn zwischenzeitlich mehr als halbiert, konnte aber in den vergangenen Wochen von der Erholung am Gesamtmarkt profitieren. Dieser Erholung scheint nun vorbei, hier ist ein erneuter Rücksetzer unter die 30 EUR-Marke einzukalkulieren.