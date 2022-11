Manchester United: Ronaldo raus! Apple rein?

Die Gerüchteküche brodelt weiter beim Traditionsklub aus Manchester...Steigt Apple ein. Die ManU-Aktie hatte in den vergangenen Handelstagen über 60 Prozent zulegen können.

Verkauf geplant

Zuerst einigte sich der nordenglische Traditionsklub über eine sofortige Vertragsauflösung mit dem alternden aber auch extrem teuren Superstar Ronaldo, dann wurde bekannt, bekannt, dass die amerikanische Eigentümerfamilie von Manchester United über einen Verkauf des Clubs nachdenkt. Generell würden alle strategischen Alternativen in Betracht gezogen, so die Glazer-Familie.

Saudische Investoren oder Apple?

Seitdem brodelt die Gerüchteküche, Saudi-Arabiens Sportminister Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal hofft darauf, dass der zum Verkauf stehende Club von saudischen Investoren übernommen werden. "Wenn jemand aus dem privaten Sektor kommt, werden wir das definitiv unterstützen, denn wir wissen, dass sich das positiv auf den Sport im Königreich auswirken wird", sagte Al-Faisal in Interviews der Sender BBC und Sky News, "Es ist die am meisten verfolgte Liga in Saudi-Arabien, und es gibt hier viele Premier-League-Fans."

Oder haben eventuell sogar die Qataris noch ein paar Dollar übrig nach der WM? Laut Medienberichten soll nun allerdings sogar der Apple-Konzern an einer Übernahme interessiert sein. Was bedeutet das für die Aktie?

Das Papier ist im Umfeld der Spekulationen auf den höchsten Stand seit September 2021 gestiegen - das Gros der Übernahmephantasie dürfte damit bereits eingepreist worden sein . Die Aktie ist daher aktuell nur für extrem spekulativ orientierte Händler einen Blick wert. Für einen Einstieg sollte in jedem Falle eine Konsolidierung abgewartet werden.