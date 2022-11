Schweizer Börse findet keine Richtung - Credit Suisse sinkt auf Rekordtief

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Freitag auf der Stelle getreten.

Investoren warteten an dem sogenannten Black Friday, der als Startschuss fürs Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel gilt, auf Hinweise zur Konsumstimmung in Zeiten hoher Inflation. Der SMI notierte kurz vor Handelsschluss praktisch unverändert auf 11.156 Punkten. Im Wochenvergleich steuerte das Börsenbarometer damit auf ein Plus von rund einem Prozent zu.

Aufwärts ging es für Pharmatitel. Roche zogen ein Prozent an, Novartis 0,8 Prozent. Dagegen sackten die Papiere der Online-Apotheke Zur Rose acht Prozent ab. Das Unternehmen zieht sich aus dem Vertrieb in Deutschland weiter zurück. So wird das Logistikzentrum in Bremen zum Jahresende geschlossen. Credit-Suisse markierten bei 3,307 Franken einen neuen Tiefststand. "Die Anleger hassen Unsicherheit", erklärte Plutos-Fondsmanager Stephan Sola: "Auch nach der Kapitalerhöhung weiß man nicht, wohin die Reise geht." Kardex verloren drei Prozent an Wert, nachdem die Lagerlogistik-Firma den Rücktritt von CEO Jens Fankhänel angekündigt hatte.