Coast Fire: Wenn du den frühen Ruhestand erreichst, aber nicht richtig

Coast Fire ist ein Ziel, das Financial Independent, Retire Early ein bisschen anders definiert. Bei diesem Begriff geht es nämlich nicht darum, möglichst früh direkt in den Ruhestand zu gehen. Nein, sondern so früh es geht die eigene Altersvorsorge zu sichern. Jedoch auch den Zins- und Zinseszinseffekt zu nutzen, um bis zum Erreichen der Altersgrenze das Vermögen so weit zusammen zu haben.

Ein paar Vorteile liegen auf der Hand. Es bietet die Möglichkeit, den Druck aus dem Thema zu nehmen. Coast Fire ist der Weg, um auch mit geringeren Mitteln einen bequemen Ruhestand zu sichern. Jedoch wird man entsprechend weiterarbeiten müssen.

Aber lass uns heute einmal die Vor- und Nachteile bündeln. Es fühlt sich ein wenig an, als würde man am Vorruhestand vorbeigehen. Jedoch existieren trotzdem entscheidende Vorteile.

Coast Fire: Den Druck aus dem Ruhestand nehmen

Um das klar zu sagen: Coast Fire ist der richtige Ansatz, wenn man nichts dagegen hat, bis ins Alter mit einem Erwerbsleben für das eigene Dasein zu sorgen. Es geht eben primär darum, die eigenen Vorbereitungen dermaßen gut aufzustellen, dass man das Thema erledigt hat. Der Financial-Independent-Part beginnt wirklich erst mit dem Erreichen der jeweiligen Altersgrenze. Oder möglicherweise kurz davor. Aber es ist nicht das Anliegen, in den Vorruhestand zu gehen, lediglich darum, dass man möglichst früh die Vorsorge abgeschlossen hat.

Das bedeutet trotzdem, dass man in vielerlei Hinsicht Vorteile genießen kann. Angefangen damit, dass das eigene Leben nicht von Verzicht, hohen Sparraten und ebenfalls hohen Investitionsraten geprägt sein muss. Mit viel Zeit und Geduld reichen relativ normale Sparraten aus, um bis zum Ruhestand ein nötiges Vermögen aufzubauen. Auch hier ist der Druck entsprechend raus. Zudem ist das benötigte Vermögen geringer, weil es sich konsequent verzinsen kann und man nicht zum Beispiel mit 50 Jahren sagt: Jetzt ist Schluss mit dem Zinseszinseffekt, weil ich von dem Geld leben muss.

Zudem ist Coast Fire ein Weg, der trotzdem eine gewisse Unabhängigkeit ermöglichen kann. Ist der Ruhestand gesichert, reichen womöglich auch Jobs aus, die nicht nur lediglich für den Lebenslauf günstig sind. Oder es ist möglich, ab diesem Zeitpunkt in Teilzeit zu arbeiten. Das heißt: Ein wenig Freiheit kann man damit erreichen, dass die Altersvorsorge gesichert ist.

Nix Halbes, nix Ganzes?

Versteh mich nicht falsch: Es gibt gute Gründe, auf Coast Fire zu setzen. Wir haben eine Menge davon thematisiert. Trotzdem ist es für diejenigen, die maximal früh ihr Erwerbsleben an den Nagel hängen wollen, natürlich nicht der richtige Weg. Wer das erreichen möchte, der muss auf das volle Ziel schießen und den entsprechenden Preis bezahlen.

Was für dich richtig ist, kann dir niemand beantworten. Aber es macht definitiv Sinn, über die Alternativen und Optionen nachzudenken.

Der Artikel Coast Fire: Wenn du den frühen Ruhestand erreichst, aber nicht richtig ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

