AIRBUS - Konsolidierung eingeläutet?

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 111,740 € (XETRA)

Die Airbus-Aktie fiel im März 2020 auf ein Tief bei 47,70 EUR und erholte sich anschließend schnell auf 120,92 EUR. Seit diesem Hoch aus dem Juli 2021 befindet sich die Aktie in einer komplizierten Seitwärtsbewegung. Dabei behauptete sie sich bisher über dem log. 38,2 % Retracement der Rally seit März 2020 bei 84,76 EUR.

Anfang Oktober näherte sich der Wert diesem Retracement stark an und setzte danach zu einer dynamischen, aber kurzfristigen Rally an. Seit einem Hoch bei 115,62 EUR kommt die Aktie aber nicht mehr weiter. Im heutigen Handel reißt der Wert ein Abwärtsgap zwischen 112,98 EUR und 112,26 EUR und fällt damit aus einer kleinen Seitwärtsbewegung nach unten raus.

Konsolidierung droht

Die Airbus-Aktie könnte jetzt zu einer Konsolidierung ansetzen, welche einige Tage bis Wochen dauern könnte. Dabei wäre ein Rückfall auf den gebrochenen Abwärtstrend ab Februar 2022 bei heute 105,78 EUR oder ein Rückfall an das log. 38,2 % Retracement der Rally ab 03. Oktober bei 103,50 EUR möglich.

Für ein neues Kaufsignal müsste die Aktie zumindest über das heutige Abwärtsgap, also über 112,98 EUR ansteigen. Vermutlich wäre sogar ein Ausbruch über 115,62 EUR notwendig, um den Weg in Richtung 120,92 EUR und später sogar an das Allzeithoch bei 139,40 EUR zu ebnen.

Fazit: Die Rally der letzten Wochen scheint zu Ende zu sein. Jetzt haben erst einmal die Bären das Sagen, aber wohl nur kurzfristig.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)