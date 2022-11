Hannover Rück: Aktie auf Rekordjagd

Nur ein Wochenschlusskurs oberhalb von mindestens 181,70 Euro dürfte den finalen Anstieg zurück an die Rekordhochs aus 2020 bei 192,80 Euro ermöglichen und würde sich entsprechend gut für ein kurzzeitiges Investment auf der Oberseite eignen. Zuvor allerdings sollten sich Investoren auf einen Rücksetzer von den aktuellen Jahreshochs einstellen, dieser würde im Zuge einer gewöhnlichen Konsolidierung auf 175,00 und darunter in den Bereich von 165,70 Euro abwärts reichen können. Bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung könnten sogar erste vorsichtige, aber noch spekulative Long-Positionen eingegangen werden. Ein direkter Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs würde dagegen unmittelbar die Ziele an den Hochs aus 2020 aktivieren.

Das letzte markante Verlaufshoch markierte die Hannover-Rück-Aktie nach einer äußerst steilen Rallye im Februar 2020 bei 192,80 Euro, geriet allerdings wegen Corona stark unter Druck und fiel anschließend bis auf 98,25 Euro binnen kürzester Zeit zurück. Seither konnte ein großer Teil dieser Verluste wieder aufgeholt werden, in diesem Jahr markierte Hannover Rück bei 181,70 Euro ihr vorläufiges Jahreshoch. Nach einer zwischengeschalteten Rallyepause im Sommer sind die Notierungen wieder in diesem Bereich angelangt, Bullen könnten demnächst einen Ausbruchsversuch unternehmen und würden eine schöne Grundlage für ein erweitertes Long-Engagement schaffen.

Fazit:

Um von einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs an 192,80 Euro zu profitieren, sollten Investoren zumindest einen Ausbruch über 181,70 Euro in der Hannover-Rück-Aktie abwarten. Da sich zuvor allerdings noch ein Pullback einstellen könnte, sollte an dieser Stelle mit einer sogenannten Stop-Buy-Order gearbeitet werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MB0V5X würde aus dem Schein eine mögliche Rendite von 140 Prozent entspringen, rechnerisches Ziel im Zertifikat läge dann bei 2,28 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 177,50 Euro gemessen am Basiswert vorläufig noch nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,82 Euro ableiten würde.