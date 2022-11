Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 28.11.2022 Kursziel: EUR 20,30 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Das dritte Quartal hat angedeutet, was möglich ist Der veröffentlichte Bericht zum Q3/2022 macht deutlich, was möglich gewesen wäre, hätten sich die Klimadaten in einem langjährigen Durchschnitt bewegt. Sollten sich die in diesem Jahr beobachteten Extremwetterereignisse an gleich mehreren Standorten im Jahr 2023e nicht wiederholen - wovon unter Berücksichtigung statistischer Wahrscheinlichkeiten auszugehen ist -, erwarten wir insbesondere an den in diesem Jahr schwachen Standorten zweistellige Zuwachsraten der Besucherzahlen. In Kombination mit zum Teil über den Inflationsraten liegenden Anpassungen der Eintrittspreise und einer Verbesserung des Umsatz-Mix sollten diese auf Konzernebene mittlere zweistellige Umsatzwachstumsraten mit entsprechenden Effekten der Fixkostendregression ermöglichen. Damit rechnen wir 2023e mit einer Rückkehr zu den vorpandemischen Profitabilitätskennzahlen, als eak im Durchschnitt der Jahre 2016-19 operative Margen (auf EBIT-Ebene) von 14,9% erzielen konnte. Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 20,30 je Aktie (Base Case-Szenario). Bei der Berechnung des Kursziels haben wir lediglich die fest geplanten bzw. in baulicher Umsetzung befindlichen Baumwipfelpfade und Erweiterungsprojekte berücksichtigt. Aus einer Monte-Carlo-Simulation errechnen wir ebenfalls unveränderte Best- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 13,10 (10%-Quantil) bzw. EUR 28,50 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts eines erwarteten Kurspotenzials von 84,5% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26053.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °