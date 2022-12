QIAGEN - Etwas Optimismus schadet nicht

Qiagen N.V. - WKN: A2DKCH - ISIN: NL0012169213 - Kurs: 47,190 € (XETRA)

Die Aktie des Biotechunternehmens Qiagen hat ein schwieriges Börsenjahr hinter sich. Das liegt nicht zuletzt am Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie im Januar, die die Umkehr im Kräfteverhältnis der Anleger aufzeigt. Diese diagonale Hürde limitierte seither jeden Versuch der Bullen, den früheren Aufwärtstrend zu reaktivieren.

Zwar hat sich nach dem Jahrestief bei 37,95 EUR eine Aufwärtstendenz durchgesetzt. Doch die vielen, teils massiven Korrekturen hinterlassen einen gemischten Eindruck. Sieht man den bullischen Teil der Entwicklung, befindet sich der Wert weiter auf einem sehr hohen Kursniveau, hatte zuletzt bei 41,00 EUR einen kleinen Doppelboden gebildet und den Bereich um 46,03 EUR überwunden.

Die aktuell volatil verlaufende Phase nach diesem Ausbruch könnte sich dennoch kurzfristig in einen Rücksetzer an die Ausbruchsmarke bei 46,03 EUR wenden, ehe der nächste Anstieg dann an den Widerstandsbereich bei 49,37 bis 49,84 EUR führen sollte. Ob dieser jedoch in Richtung der Unterseite der langfristigen Aufwärtstrendlinie und des Rallyhochs bei 51,56 EUR überwunden wird, ist aktuell fraglich.

Fällt die Aktie von Qiagen dagegen in den nächsten Tagen auch unter den Support bei 45,20 EUR, wäre der Ausbruch gekontert und damit ein Rücksetzer in den Seitwärtsmarkt die Folge. Nach einer Korrektur bis 43,00 EUR dürften die Käufer aber erneut ihr Glück versuchen.

Qiagen Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)