EQS-DD: VERIANOS SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

VERIANOS SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.12.2022 / 17:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. 2 Grund der Meldung a) Position/Status Die Meldung betrifft eine juristische Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben der Emittentin wahrnimmt.



Herr Piero Munari ist Mitglied des Verwaltungsrats der Emittentin. Die Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. hat als Treuhänderin der Ehefrau von Herrn Pietro Munari, Frau Farah Naz Khan, das Geschäft getätigt. b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name VERIANOS SE b) LEI 391200FPIT0AHTWFZY34 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments

Kennung Anleihe, ISIN: DE000A30VG50









b) Art des Geschäfts Zeichnung c) Preis(e) und Volumen Preis(e)

Volumen



EUR 100.000,00

EUR 100.000,00









d) Aggregierte Informationen

Aggregiertes Volumen





Preis



Preis(e)

Volumen



EUR 100.000,00

EUR 100.000,00



e) Datum des Geschäfts 2022-11-30; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes



01.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com