BEIERSDORF - Aktie nimmt wieder Anlauf auf das große Kaufsignal

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 105,150 € (XETRA)

Seit der Rückeroberung des 2021e- Tiefs bei 81,86 EUR befindet sich die Aktie von Beiersdorf in einem volatilen Aufwärtstrend, der erstmals im August über die zentrale Abwärtstrendlinie führte, die zugleich ein langfristiges Konsolidierungsdreieck begrenzt. Nach diesem Kaufsignal stieg der Wert bis an den Widerstand bei 106,00 EUR an, brach dort jedoch massiv ein.

Weitere vorübergehende Korrektur vor dem Ausbruch einplanen

Seit Anfang November versuchen die Käufer jetzt an die alte Stärke anzuknüpfen und haben die Aktie bereits wieder über die Abwärtstrendlinie gekauft. Für ein mittelfristiges Kaufsignal fehlt allerdings noch der Anstieg über 106,05 EUR. Kurzfristig könnte die Aktie sogar noch einmal beidrehen und einen weiteren Pullback an die Trendlinie bei rund 102,00 EUR vollziehen. Von dort aus dürfte sie allerdings über den Widerstand bei 106,00 EUR ausbrechen und als Zwischenziel die 61,8 %-Projektion des Anstiegs seit März bei 110,00 EUR erreichen. Darüber wäre der Weg an das Allzeithoch bei 117,25 EUR und im Auszehrungsfall bis ca. 120,00 EUR frei.

Oberhalb von 98,00 EUR ist der Aufwärtstrend intakt und erst darunter mit einer größeren mittelfristigen Korrektur zu rechnen.

Beiersdorf Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)