Trading-Chance IDEXX Laboratories: Das sieht doch schon mal gut aus!

IDEXX Laboratories stellt medizintechnische Produkte vor allem für Tierärzte und Tierkliniken her: ein Wachstumsmarkt. Das im Nasdaq 100 gelisteten Unternehmens sieht seit Jahren stetig steigende Umsätze und Gewinne. Auch die Corona-Krise bremste das Wachstum nicht. Und auch die jetzt nahende Rezession könnte IDEXX abschütteln: Eine Trading-Chance Long.

Zuerst stieg die Aktie Anfang November aufgrund der über den Prognosen hereingekommenen Ergebnisse des dritten Quartals, dann lief sie mit der Hoffnungsrallye auf kleinere Zinsschritte der US-Notenbank mit. Danach kam es zwar zu einem Rücksetzer, aber der stieß genau dort auf Käufe, wo es darauf ankam. Das Chartbild sieht dadurch vielversprechend aus!

IDEXX könnte sich als krisenresistent erweisen

Während das zweite Quartal relativ schwach war, dabei aber die Gewinnerwartungen der Analysten immerhin getroffen wurden, übertraf IDEXX Laboratories im dritten Quartal die Prognosen mit einem Gewinn pro Aktie von 2,23 US-Dollar recht deutlich. Die Erfolgsstory scheint weiterzugehen. Seit zehn Jahren stieg der Gewinn stetig. 2022 soll zwar ein kleiner Rückschritt entstehen, aber für die kommenden Jahre heben die Analysten schon wieder die Daumen. Einen Haken gibt es indes:

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von aktuell 56 ist die Aktie recht teuer. Andererseits waren Kurs/Gewinn-Verhältnisse zwischen 40 und 60 in früheren Jahren hier normal, Ende 2020 und 2021 hatte das KGV sogar jeweils um 75 gelegen. Und die Überlegung, dass Tierärzte auch in Rezessionen imstande sein werden, in neue Geräte zu investieren, weil die meisten Menschen auch in einer Rezession nicht an Gesundheit und Pflege der Tiere sparen, für die sie die Verantwortung übernommen haben, führt zu dem Schluss, dass der Optimismus der Experten hinsichtlich des weiteren Wachstums von IDEXX durchaus Hand und Fuß hat.

Doppeltief durch Pullback bestätigt

Aber nicht nur auf fundamentaler Ebene erscheint IDEXX Laboratories interessant: Das Chartbild sieht sehr gut aus. Sie sehen, dass die Aktie nach einem massiven Abwärtstrend im Frühjahr eine breit angelegte Bodenbildung in Form eines Doppeltiefs vollzogen hat. Dieses Doppeltief wurde im November vollendet. Dann folgten zwar Gewinnmitnahmen, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Diese wurden genau am unteren Rand der Nackenlinien-Zone des großen Doppeltiefs aufgefangen. Dadurch ist der Kurs jetzt wieder schnell über diese Supportzone 400/418 US-Dollar hinaus gelaufen und hat zugleich die derzeit diese Zone verstärkende 200-Tage-Linie verteidigt. Ein bullisches Signal, das stark genug sein kann, die nächstliegenden Charthürden auch noch zu nehmen und das den Vorteil hat, dass man einen Long-Trade relativ eng unterhalb dieses Pullbacks absichern kann.

Mit einem Long-Trade auf die nächste Kaufwelle setzen

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 259,981 US-Dollar einen Hebel von 2,4 ausweist. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 391 US-Dollar ansiedeln, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0530 USD) einem Kurs von ca. 1,24 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses IDEXX Laboratories Long-Zertifikats lautet SH6V4L.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 447 US-Dollar, 460 US-Dollar, 469 US-Dollar, 561 US-Dollar

Unterstützungen: 418 US-Dollar, 406 US-Dollar, 400 US-Dollar, 397 US-Dollar, 317 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf IDEXX Laboratories

Basiswert IDEXX Laboratories WKN SH6V4L ISIN DE000SH6V4L9 Basispreis 259,981 US-Dollar K.O.-Schwelle 259,981 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Société Générale Hebel 2,4 Stop Loss Zertifikat 1,24 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

