ARRAY TECHNOLOGIES - Solar-Aktie greift an

Das Hauptprodukt von Array Technologies stellt Nachführsysteme her, die mehrere Reihen von Solarmodulen antreibt. Der einachsige Tracker ist ein aus Stahlstützen, Elektromotoren, Getrieben und elektronischen Steuerungen bestehendes System. Der Blick auf den Chart des letzten halben Jahres zeigt durchweg bullische Kursmuster. Das große Kaufsignal vom 28. Juli führte zu einem Rallyschub bis 24 USD, in den kommenden Monaten kam es dann zum Pullback an das Ausbruchslevel aus dem Juli bei rund 14 USD. Anschließend wurde eine bullische inverse SKS als kleiner Boden ausgebildet, es folgte ein neuer Anlauf auf das Sommerhoch. Am Freitag endete eine erneute Zwischenkorrektur, unter hohen Handelsumsätzen wurde die Aktie wieder in Richtung der Hochs aus dem August und November gezogen. Es läuft der nächste Angriff.

Frisches Kaufsignal bei Ausbruch

Die bullischen Muster zeigen Druckaufbau der Käufer an. Kommt es jetzt zum nachhaltigen Ausbruch über 24 USD, entstehen neue Kaufsignale. Bei 27,67 und 30,50 - 31,00 USD liegen dann die nächsten Hürden, darüber hinaus wäre Platz bis 40 USD.

Vor einem Ausbruch nach oben wären weitere Pullbacks in Richtung des multiplen Supports bei 17,70 - 19,80 USD unproblematisch. Erst bei einem signifikanten Abrutschen unter 17,60 USD würde sich die kurzfristige Situation eintrüben. Abgaben bis rund 14 USD könnten dann folgen.

Fazit: Die Aktie befindet sich in Lauerstellung. Weitere Kursstärke könnte hier einen Ausbruch nach oben forcieren, dem Anschlusskäufe folgen dürften. Ein solcher Ausbruch könnte das Papier für Einstiege interessant machen.

