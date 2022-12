ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim angesichts der Vorstellung eines neuen Finanzchefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Holger Hohrein habe das Zeug dazu, die Kapitalmarktkommunikation zu verbessern, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 14:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 14:40 / ET

